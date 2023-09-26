​«Аталанта» уже приняла решение по де Кетеларе

Шарль де Кетеларе быстро убедил руководство своего нового клуба бергамской «Аталанты» в ценности своих услуг. Как сообщает pianetamilan.it, в «Аталанте» уже приняли решение по поводу выкупа игрока, который перешел на правах аренды из «Милана», провалив там прошлый сезон.

Антонио Перкасси, президент «Аталанты», полюбил игрока еще в бытность его футболистом «Брюгге» (цвета которого, кстати, идентичны цветам «Аталанты»). И потому, стоило Шарлю показать, что его таланты не пропали, Перкасси принял решение, основывающееся на личных симпатиях.

Напомним, что ранее мы сообщали об финансовых условиях сделки между «Миланом» и «Аталантой».