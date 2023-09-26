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Чемпионат Италии. Серия А

​«Аталанта» уже приняла решение по де Кетеларе

26 Сентября 2023 • 14:51 Комментировать
Верона
...
Аталанта
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27.09 19:30

Шарль де Кетеларе быстро убедил руководство своего нового клуба бергамской «Аталанты» в ценности своих услуг. Как сообщает pianetamilan.it, в «Аталанте» уже приняли решение по поводу выкупа игрока, который перешел на правах аренды из «Милана», провалив там прошлый сезон.

Антонио Перкасси, президент «Аталанты», полюбил игрока еще в бытность его футболистом «Брюгге» (цвета которого, кстати, идентичны цветам «Аталанты»). И потому, стоило Шарлю показать, что его таланты не пропали, Перкасси принял решение, основывающееся на личных симпатиях.

Напомним, что ранее мы сообщали об финансовых условиях сделки между «Миланом» и «Аталантой».


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Антонио Перкасси Шарль де Кетеларе
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