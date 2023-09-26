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Чемпионат Италии. Серия А

​Балотелли: «Уважаю Пиоли, но без Леау «Милан» падёт»

26 Сентября 2023 • 14:02 Комментировать
Милан
1:0
Верона
окончен

Бывший нападающий итальянского «Милана» Марио Балотелли считает, что без Рафаэла Леау «Милан» сильно теряет в качестве. Это было заметно весной, когда Леау получил травму и пропустил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером» - а сам «Милан» тогда пропустил два быстрых гола, предопределивших поражение клуба.

- Мне нравится Пиоли, но без Леау команда беспомощна, без него она не сможет выигрывать, - считает Марио Балотелли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, до этого он поиграл в Португалии и Франции.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марио Балотелли Рафаэл Леау
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