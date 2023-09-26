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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» собирается уволить Руди Гарсию

26 Сентября 2023 • 13:40 Комментировать (2)

Руководство «Наполи» начало задумываться над отставкой главного тренера команды Руди Гарсии из-за неудачных результатов команды в нынешнем сезоне, рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

На место Гарсии неаполитанцы рассматривают бывшего рулевого «Марселя» Игора Тудора. Кроме того, в число кандидатов входит экс-главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.

После пяти туров итальянского чемпионата «Наполи» набрал восемь баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Гарсия возглавил команду минувшим летом, сменив на посту главного тренера Лучано Спаллетти. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия Игор Тудор
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Комментарии (2)
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Juventissimo
26 Сентября 2023 в 14:16
Скрипачу опять яйки мешают:)
InterSan
26 Сентября 2023 в 13:45
Все, посыпались.
С приходом нового - ещё хуже будут играть.
Неужели, ДеЛаурентис думал, что любой новый тренер даст максимальный результат сразу?
До зимы и Хвича и Ося в цене потеряют процентов 30.
Нужно было летом обоих продать за 220-250 и строить новую команду с новым тренером.
А так - ещё раз доказывает что выйграли в прошлом сезоне во многом из-за случайности.
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