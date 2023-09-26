«Наполи» собирается уволить Руди Гарсию

Руководство «Наполи» начало задумываться над отставкой главного тренера команды Руди Гарсии из-за неудачных результатов команды в нынешнем сезоне, рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.
На место Гарсии неаполитанцы рассматривают бывшего рулевого «Марселя» Игора Тудора. Кроме того, в число кандидатов входит экс-главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.
После пяти туров итальянского чемпионата «Наполи» набрал восемь баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Гарсия возглавил команду минувшим летом, сменив на посту главного тренера Лучано Спаллетти. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.
С приходом нового - ещё хуже будут играть.
Неужели, ДеЛаурентис думал, что любой новый тренер даст максимальный результат сразу?
До зимы и Хвича и Ося в цене потеряют процентов 30.
Нужно было летом обоих продать за 220-250 и строить новую команду с новым тренером.
А так - ещё раз доказывает что выйграли в прошлом сезоне во многом из-за случайности.
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