​Журналисты опубликовали сведения из договора «Милана» с «Аталантой» по де Кетеларе

Шарль де Кетеларе заиграл в «Аталанте», в связи с чем итальянские журналисты решили напомнить публике об условиях соглашения «Милана» с «Аталантой». Напомним, что бельгийский атакующий полузащитник был куплен летом 2022 года за 32 миллиона евро, но совершенно не вписался в игру «Милана» и был сдан в аренду «Аталанте», причем бергамцы имеют право его выкупа.

На сделке «Милан» заработал три миллиона - ровно столько выплатила «Аталанта» за аренду игрока. Еще два миллиона «Аталанта» выплатит, если займет определенное (высокое) место в чемпионате.

Его выкуп обойдется клубу в 23 миллиона, и в таком случае «Аталанта» должна будет заключить с ним четырехлетний контракт. В случае дальнейшей перепродажи игрока в другой клуб «Милан» получит десять процентов от суммы.

Такие данные приводит журналист Маттео Моретто.