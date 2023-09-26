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Чемпионат Италии. Серия А

​Журналисты опубликовали сведения из договора «Милана» с «Аталантой» по де Кетеларе

26 Сентября 2023 • 12:39 Комментировать
Аталанта
2:0
Кальяри
окончен

Шарль де Кетеларе заиграл в «Аталанте», в связи с чем итальянские журналисты решили напомнить публике об условиях соглашения «Милана» с «Аталантой». Напомним, что бельгийский атакующий полузащитник был куплен летом 2022 года за 32 миллиона евро, но совершенно не вписался в игру «Милана» и был сдан в аренду «Аталанте», причем бергамцы имеют право его выкупа.

На сделке «Милан» заработал три миллиона - ровно столько выплатила «Аталанта» за аренду игрока. Еще два миллиона «Аталанта» выплатит, если займет определенное (высокое) место в чемпионате.

Его выкуп обойдется клубу в 23 миллиона, и в таком случае «Аталанта» должна будет заключить с ним четырехлетний контракт. В случае дальнейшей перепродажи игрока в другой клуб «Милан» получит десять процентов от суммы.

Такие данные приводит журналист Маттео Моретто.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Шарль де Кетеларе
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