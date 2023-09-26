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Чемпионат Италии. Серия А

​Кассано: «Леау - это ни рыба, ни мясо»

26 Сентября 2023 • 11:01 Комментировать

Эпатажный бывший итальянский нападающий Антонио Кассано раскритиковал португальца Рафаэла Леау, который считается главным нападающим «Милана». Кассано сомневается в качествах Леау, сравнив его с Антони Марсьялем - в 2015 году «Манчестер Юнайтед» отвалил за того почти 60 миллионов евро (тогда сделка в 100 миллионов за Погба казалась космосом), но тот так толком и не заиграл.

- Леау - это ни рыба, ни мясо, он напоминает мне Марсьяля. В прошлом год даже Нзола (игрок «Салернитаны» - прим.ред.) сделал больше него. В Лиге чемпионов нужны игроки из чемпионского теста, а у «Милана» их попросту нет, - заявил Кассано на канале своего друга Кристиана Вьери BoboTV.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кассано Рафаэл Леау
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