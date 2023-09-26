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Чемпионат Италии. Серия А

Томори выбрал между «ПСЖ» и «Миланом»

26 Сентября 2023 • 07:30 Комментировать

Защитник «Милана» Фикайо Томори имел вариант трудоустройства во французском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Как стало известно источнику, в услугах футболиста был заинтересован «ПСЖ». Парижский топ-клуб хотел подписать Томори в летнее трансферное окно, однако игрок отказался от такого варианта и решил остаться в миланском гранде.

В нынешнем сезоне Фикайо принял участие в пяти встречах, в которых получил одну красную карточку. 25-летний защитник выступает за «россонери» с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Фикайо Томори
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