Томори выбрал между «ПСЖ» и «Миланом»

Защитник «Милана» Фикайо Томори имел вариант трудоустройства во французском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Как стало известно источнику, в услугах футболиста был заинтересован «ПСЖ». Парижский топ-клуб хотел подписать Томори в летнее трансферное окно, однако игрок отказался от такого варианта и решил остаться в миланском гранде.

В нынешнем сезоне Фикайо принял участие в пяти встречах, в которых получил одну красную карточку. 25-летний защитник выступает за «россонери» с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года.