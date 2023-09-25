Николас Гонсалес продлит контракт с «Фиорентиной»

Аргентинский нападающий Николас Гонсалес согласился на новый долгосрочный контракт с «Фиорентиной».

По информации знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже договорились об условиях сделки и готовятся к подписанию. Прошедшим летом руководство «фиалок» отклонило предложение «Брентфорда» по вингеру на сумму более 40 миллионов евро. Сообщается, что из-за большого спроса игрок будет вознаграждён улучшенным контрактом.

Гонсалес выступает за «Фиорентину» с 2021 года, забив 26 голов в 86 матчах во всех турнирах. В составе аргентинской сборной форвард выиграл Кубок Америки и Финалиссиму.