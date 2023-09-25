Конфликт исчерпан: Осимхен дважды извинился за поведение после матча с «Болоньей»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен извинился за своё поведение в концовке матча против «Болоньи» (0:0) в Серии А. Напомним, что нападающий очень бурно отреагировал на свою замену в отношении главного тренера Руди Гарсии и рисковал быть оштрафованным.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нигериец извинился за свой поступок аж два раза. Сначала в раздевалке после финального свистка, а второй раз – сегодня на клубной базе во время тренировки.

Напомним, что «Наполи» после пяти туров идёт лишь на седьмом месте в турнирной таблице, в активе «адзурри» - восемь набранных очков. Возглавляет турнирную таблицу миланский «Интер» - 15 очков и пять побед из пяти.