​Названы сроки восстановления Арнаутовича

Нападающий Марко Арнаутович оказался в лазарете «Интера» с травмой бедра. Как сообщает итальянский Sky, австрийский футболист пропустит от 45 дней до двух месяцев. Источник отмечает, что возвращение Арнаутовича к игре против «Ювентуса», которая запланирована на 26 ноября, является реальной целью.

После летнего перехода в «Интер» Марко Арнаутович успел провести семь матчей. В них австриец не забивал, но смог отметиться одним результативным пасом на партнёра.

«Интер» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии, выиграв все пять прошедших матчей.