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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Милан» существует ради Леау»

25 Сентября 2023 • 20:00 Комментировать
Кальяри
...
Милан
1 5.60 X 4.00 2 1.65
27.09 19:30

Знаменитый итальянский специалист Арриго Сакки оценил влияние нападающего «Милана» Рафаэля Леау на игру «россонери».

«Милан» в основном существует ради Леау, и это накладывает ограничения на команду. Леау, с его отсутствием обратной связи и отсутствием участия в оборонительных действиях, не позволяет «Милану» стать сплочённой единицей. Если вы хотите совершить скачок в уровне, то важно, чтобы каждый был работоспособен и приносил жертвы ради команды», - приводит слова бывшего наставника сборной Италии Milannews.

Рафаэль Леау выступает за «россонери» с 2019 года, выиграв «скудетто» в сезоне 2021/22 и став лучшим игроком Серии А в том розыгрыше. В нынешнем сезоне в шести матчах всех турниров португалец забил три гола при двух ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Рафаэл Леау
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