Экс-игрок донецкого «Шахтёра» получил тяжёлую травму в Серии А

Бывший фланговый защитник «Шахтёра», а ныне игрок «Фиорентины» Додо в матче Серии А против «Удинезе» (2:0) получил тяжёлую травму и выбыл на срок в несколько месяцев. Игрок покинул поле в слезах уже на пятой минуте встречи.

Как сообщает Sky Sports Italia, опасения по поводу травмы 24-летнего игрока подтвердились – он повредил одну из крестообразных связок колена. А такие травмы, как правило, выбивают футболиста из обоймы на длительные сроки.

В текущем сезоне в активе Додо семь проведённых матчей за «фиалок» во всех официальных турнирах.