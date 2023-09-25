В Италии считают, что Алексею Миранчуку лучше вернуться в Россию

Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился комментарием о будущем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я не знаю, почему Миранчук играет так мало в «Аталанте», это лучше спросить у Гасперини. Но мне кажется, что Миранчуку лучше вернуться в Россию», — приводит слова журналиста портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в двух матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

На данный момент «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очков.

В следующем туре команда Джан Пьеро Гасперини встретится на выезде с «Вероной».