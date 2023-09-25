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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау – о Саудовской Аравии: «Лига чемпионов дороже денег»

25 Сентября 2023 • 18:15 Комментировать (1)
Кальяри
...
Милан
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27.09 19:30

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о предложениях из Саудовской Аравии. Как известно, саудовские клубы за счёт серьёзных финансовых возможностей приглашают топовых футболистов из Европы.

«Саудовская Аравия? Для меня Лига чемпионов дороже денег. Я до сих пор не добился хороших результатов, чтоб согласиться на переезд в эту лигу. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы добиться больших успехов с «Миланом». Вот почему я подписал новый контракт несколько месяцев назад», - слова Леау приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Милан» проведёт 27 сентября – против «Кальяри».  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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Комментарии (1)
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NOBODY
25 Сентября 2023 в 18:20
ваууууу а я бы выбрал деньги....ну почему мне не предлагают?????
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