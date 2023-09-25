​Леау – о Саудовской Аравии: «Лига чемпионов дороже денег»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о предложениях из Саудовской Аравии. Как известно, саудовские клубы за счёт серьёзных финансовых возможностей приглашают топовых футболистов из Европы.

«Саудовская Аравия? Для меня Лига чемпионов дороже денег. Я до сих пор не добился хороших результатов, чтоб согласиться на переезд в эту лигу. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы добиться больших успехов с «Миланом». Вот почему я подписал новый контракт несколько месяцев назад», - слова Леау приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Милан» проведёт 27 сентября – против «Кальяри».