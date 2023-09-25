«Интер» потерял нападающего из-за травмы

Форвард «Интера» Марко Арнаутович не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Как сообщает официальный сайт миланского клуба, 34-летний футболист получил травму в матче пятого тура Серии А с «Эмполи» (1:0). В понедельник, 25 сентября, Арнаутович прошел медицинское обследование, которое показало, что у нападающего растяжение двуглавой мышцы левого бедра. Отмечается, что восстановление займет несколько недель.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет один ассист.

Следующий матч в рамках чемпионата Италии «Интер» проведет 27 сентября против «Сассуоло».