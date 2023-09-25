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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» потерял нападающего из-за травмы

25 Сентября 2023 • 16:13 Комментировать
Эмполи
0:1
Интер Милан
окончен

Форвард «Интера» Марко Арнаутович не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Как сообщает официальный сайт миланского клуба, 34-летний футболист получил травму в матче пятого тура Серии А с «Эмполи» (1:0). В понедельник, 25 сентября, Арнаутович прошел медицинское обследование, которое показало, что у нападающего растяжение двуглавой мышцы левого бедра. Отмечается, что восстановление займет несколько недель.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в семи матчах с   учетом всех турниров и записал на свой счет один ассист.

Следующий матч в рамках чемпионата Италии «Интер» проведет 27 сентября против «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович
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