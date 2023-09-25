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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхена могут оштрафовать за реакцию на замену

25 Сентября 2023 • 15:45 Комментировать
Наполи
...
Удинезе
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27.09 21:45

В воскресенье в чемпионате Италии «Наполи» играл в гостях у «Болоньи». Матч завершился вничью со счётом 0:0. По ходу второго тайма нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен не реализовал пенальти. Ближе к финальному свистку нигерийца заменили, после чего он без особого стеснения выразил недовольство решением Руди Гарсии.

Как сообщает Il Mattino, капитану «Наполи» Джованни ди Лоренцо было поручено поговорить с Виктором Осимхеном о его поведении. Отмечается, что нигерийского футболиста могут оштрафовать.

После пяти туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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