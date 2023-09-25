Аллегри – о Влаховиче: «Он должен оставаться спокойным и работать»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил состояние нападающего Душана Влаховича. На счету сербского форварда четыре гола и одна результативная передача в новом розыгрыше итальянской Серии А.

«У Влаховича есть отличные качества. Он должен оставаться спокойным и продолжать усердно работать. У каждого свой процесс становления более зрелым», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Влахович не смог забить в последнем туре Серии А против «Сассуоло», где «Ювентус» проиграл со счётом 2:4. Напомним, Душана летом связывали с уходом из «старой синьоры», но в итоге футболист остался.