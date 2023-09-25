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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «В матче с «Лечче» мы постараемся забыть о поражении от «Сассуоло»

25 Сентября 2023 • 13:21 Комментировать
Ювентус
...
Лечче
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26.09 21:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с нетерпением ждёт матча против «Лечче», который состоится завтра вечером в рамках очередного тура итальянской Серии А.

«В матче с «Лечче» мы постараемся забыть об уродливом поражении поражении от «Сассуоло». Эта игра будет необходимой, ведь мы хотим вернуться на победные рельсы. Нам будет необходима поддержка болельщиков», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, в последнем туре Серии А «Ювентус» разгромно проиграл «Сассуоло» со счётом 2:4 на выезде. Команда Массимилиано Аллегри в данный момент располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС ЛЕЧЧЕ
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