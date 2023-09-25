Маротта: «Димарко олицетворяет собой идентичность «Интера»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о защитнике Федерико Димарко. Напомним, у итальянского фуллбека есть контракт с «нерадзурри» до лета 2026 года.

«Димарко олицетворяет собой идентичность «Интера». Он отличный игрок. Мы гордимся тем, что Федерико находится в нашей команде. Переговоры о новом контракте начнутся уже скоро», – цитирует Маротту итальянский журналист Фабрицио Романо.

В новом розыгрыше итальянской Серии А Димарко провёл 5 матчей, в которых отметился голом и тремя результативными передачами. В ноябре футболисту исполнится 26 лет.