Агент Миранчука: «В «Аталанте» очень приличная конкуренция, но при этом Гасперини даёт ему шанс»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мнением о перспективах своего клиента в итальянском клубе.

По словам агента, у 27-летнего Миранчука прекрасные отношения с партнёрами, а главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, несмотря на серьёзную конкуренцию, предоставляет российскому футболисту возможности себя проявить.

«Лёша потихоньку подходит к своему оптимальному состоянию. Он был 60 дней без футбола — это очень много, чтобы набрать игровой тонус, нужно играть. В «Аталанте» очень приличная конкуренция, но при этом мистер Гасперини даёт шанс и выпускает», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.