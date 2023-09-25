Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука: «В «Аталанте» очень приличная конкуренция, но при этом Гасперини даёт ему шанс»

25 Сентября 2023 • 11:47 Комментировать
Верона
...
Аталанта
1 4.70 X 4.05 2 1.75
27.09 19:30

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мнением о перспективах своего клиента в итальянском клубе.

По словам агента, у 27-летнего Миранчука прекрасные отношения с партнёрами, а главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, несмотря на серьёзную конкуренцию, предоставляет российскому футболисту возможности себя проявить.

«Лёша потихоньку подходит к своему оптимальному состоянию. Он был 60 дней без футбола — это очень много, чтобы набрать игровой тонус, нужно играть. В «Аталанте» очень приличная конкуренция, но при этом мистер Гасперини даёт шанс и выпускает», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА АТАЛАНТА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелен на полузащитника «Ювентуса»
12:26 · Италия. Серия А
Маротта: «Димарко олицетворяет собой идентичность «Интера»
11:47 · Италия. Серия А
Агент Миранчука: «В «Аталанте» очень приличная конкуренция, но при этом Гасперини даёт ему шанс»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом отказался продавать Брою, хотя игрок был интересен «Милану» и «Вест Хэму»
07:39 · Италия. Серия А
Моуринью оценил игру Лукаку
07:33 · Италия. Серия А
Моуринью подвёл итоги матча между «Ромой» и «Торино»
01:39 · Италия. Серия А
​Ди Канио: «Интер» - явный фаворит»
00:01 · Италия. Серия А
​Тьяго Мотта: «Не было там никакого пенальти»
24 Сентября
23:44 · Италия. Серия А
​Лукаку проводит свой сотый матч в Серии А
23:44 · Италия. Серия А
Кризис продолжается: «Рома» упустила победу над «Торино» 3
23:34 · Италия. Серия А
Ювентус – Лечче: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 26 сентября 2023
23:27 · Италия. Серия А
​Пашалич отметил юбилей - 50 голов в топ-5 чемпионатов Европы
23:20 · Италия. Серия А
​«Эмполи» установил антирекорд Серии А, не набрав ни очка и не забив ни гола в первых пяти турах
23:11 · Италия. Серия А
​Фраттези: «Гол «Милану» - лучший момент моей карьеры»
22:55 · Италия. Серия А
​«Наполи» выдал худший старт с 2015 года
Все новости
Рекомендуем