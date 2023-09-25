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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью оценил игру Лукаку

25 Сентября 2023 • 07:39 Комментировать

Рулевой столичной «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего Ромелу Лукаку, отличившегося голом в поединке чемпионата Италии против «Торино» (1:1).

«Ромелу – невероятный футболист. Я очень доволен им, а также Азмуном и Белотти. Сердар пока находится в тяжелом состоянии, ему еще нужно много работать. Но я доволен этой троицей», - передает слова португальского специалиста Corrierе dello Sport.

По итогам пяти проведенных туров чемпионата Италии «Рома» занимает 13-е место в турнирной таблице. Подопечные Моуринью отстают от лидирующего «Интера» на десять баллов.

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Рома Жозе Моуринью Ромелу Лукаку
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