Моуринью оценил игру Лукаку

Рулевой столичной «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего Ромелу Лукаку, отличившегося голом в поединке чемпионата Италии против «Торино» (1:1).

«Ромелу – невероятный футболист. Я очень доволен им, а также Азмуном и Белотти. Сердар пока находится в тяжелом состоянии, ему еще нужно много работать. Но я доволен этой троицей», - передает слова португальского специалиста Corrierе dello Sport.

По итогам пяти проведенных туров чемпионата Италии «Рома» занимает 13-е место в турнирной таблице. Подопечные Моуринью отстают от лидирующего «Интера» на десять баллов.