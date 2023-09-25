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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью подвёл итоги матча между «Ромой» и «Торино»

25 Сентября 2023 • 07:33 Комментировать

Рулевой столичной «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат поединка чемпионата Италии против «Торино». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Это был тяжелый матч для нас. Мы создали достаточно голевых ситуаций, чтобы забить еще несколько мячей. У меня есть ощущение, что мы потеряли два очка, показав хорошую игру. Теперь нам нужно двигаться к следующему поединку», - передает слова португальского специалиста Corrierе dello Sport.

После пяти проведенных туров чемпионата Италии римский коллектив набрал пять баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Жозе Моуринью
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