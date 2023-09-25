​Ди Канио: «Интер» - явный фаворит»

Известный в прошлом итальянский футболист Паоло ди Канио посмотрел матч «Наполи» с «Болоньей» и теперь не сомневается - именно «Интер», выигравший первые пять матчей, идет к тому, чтобы повторить прошлогодний сезон «Наполи», который уничтожил всех мощным рывком с самого начала чемпионата. Ди Канио поделился своими впечатлениями:

- Я вижу «Интер» взрослее, серьезнее остальных команд. Он способен создать проблемы любой команде в Италии. А «Наполи» сам себя загоняет в яму такими результатами с начала сезона. Меня это очень беспокоит, - цитирует слова ди Канио calcionapoli1926.it.