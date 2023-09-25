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Чемпионат Италии. Серия А

​Тьяго Мотта: «Не было там никакого пенальти»

25 Сентября 2023 • 00:01 Комментировать
Болонья
0:0
Наполи
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«Болонья» заработала очко в матче пятого тура итальянского чемпионата против «Наполи», но она могла остаться ни с чем, если бы Виктор Осимхен, нигерийский нападающий чемпионов Италии, реализовал пенальти. Впрочем, Тьяго Мотта, наставник «Болоньи», считает, что пенальти и не следовало назначать - по его словам, он был надуманным.

- Мы достойно смотрелись против очень сильной команды, и даже пенальти, которого не должно было быть, не сломал нас. Мы проели очень сильный матч, даже несмотря на то, что нам противостоял чемпион, - цитирует слова Мотты calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Болонья» сыграет с «Монцей».


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Болонья Тьяго Мотта
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