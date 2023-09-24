​Лукаку проводит свой сотый матч в Серии А

В пятом туре итальянского чемпионата «Рома» играет в Турине с местным «Торино», и для бельгийского нападающего Ромелу Лукаку это сотый матч в Серии А. Большую часть из них он провел, конечно же, в составе миланского «Интера», в то время как с «Ромой» он успел сыграть лишь в пяти играх.

Тем не менее, в игре с «Торино» ему удалось отметить юбилей приличествующим образом - голом в ворота «быков». Впрочем, хозяевам поля тоже удалось отличиться.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Торино» и «Ромой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.