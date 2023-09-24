Кризис продолжается: «Рома» упустила победу над «Торино»

«Рома» по ходу матча вела в счёте с «Торино», но удержать победный счёт не смогла. Более того, исходя их характера матча, скорее даже туринцы могут считать, что потерфли два очка.

«Рома» в стартовых четырёх турах лишь раз сумела победить и дважды проиграла, и такие результаты явно не могли устраивать Жозе Моуринью. В пятом туре столичная команда могла догнать по очкам «Торино», которое располагалось в середине таблицы.

Хозяева начали матч активно, забрав мяч себе. Быстро «быки» могли открыть счёт. Родригес слева навесил в центр штрафной, где Сапата хорошо выпрыгнул и под давлением пробил в левый угол ворот, но Патрисиу в прыжке отбил мяч в сторону. Правда, гости быстро ответили своим моментом. Лукаку зацепился за мяч в середине поля и сделал передачу на Дибалу, а тот сделал обратный пас на ходу бельгийцу. Форвард-великан под давлением соперника пальнул из-за пределов штрафной, но получилось рядом со штангой.

Попытка Лукаку так долго и оставалась единственным серьёзным подходом римлян к воротам соперника. Туринцы действовали лучше и атаковали, но, правда, россыпи моментов у ворот Патрисиу тоже не было. В итоге к перерыву на табло так и горели нули. При этом за первый тайм туринцы в створ ворот соперника пробили дважды, в то время как римляне ни разу.

В начале второй половины характер игры не изменился. Туринцы действовали активнее и создали первый опасный момент после перерыва. Сек ворвался в штрафную справа бил в дальний угол из-под Льоренте, но чуть не попал в створ. Тем удивительнее было бы, если по истечении часа игры «Рома» вышла бы вперёд. Спинаццола слева навесил к линии вратарской, откуда Кристанте толком не попал по мячу, но тот отскочил в штангу ворот туринцев.

«Рома» после этого чуть прибавила в активности и вскоре открыла счёт. Дибала с Кристенсеном на правом фланге разыграли мяч, после чего последовала передача в центр на Лукаку. Бельгиец продавил Буонджорно и пробил. Лукаку в этом эпизоде помог рикошет, потому что удар получился не акцентированным, но мяч покатился по центру в итоге, в то время как Милинкович-Савич успел улететь в угол.

«Рома» пыталась после этого сбавить темп и в стиле Моуринью довести матч до победы. Однако у «Торино» были иные планы, хозяева, наоборот, прибавили. За четыре минуты до конца матча туринцы своего добились. Илич навесил со штрафного на дальний угол вратарской, где Сапата выиграл борьбу у Н’Дика и пробил точно в угол. Патрисиу спасти ворота не смог.

В компенсированное время гости пытались вырвать победу – Белотти нашел на правом углу штрафной Лукаку, но его удар был заблокирован. Затем уже сам Белотти немного не успел на навес Манчини с фланга. В итоге всё завершилось миром.

Следующий тур в Серии А пройдёт посреди недели. «Рома» вновь поедет в гости на этот раз к «Дженоа». «Торино» же вновь сразится со столичным клубом, причём на этот раз на выезде с «Лацио».

Роман Андреев