​Пашалич отметил юбилей - 50 голов в топ-5 чемпионатов Европы

В очередном, пятом туре итальянского чемпионата Серии А «Аталанта» приняла в Бергамо гостей из «Кальяри» и благополучно выиграла матч со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

Гол второго тайма на свой счет записал Марио Пашалич, который, как выяснилось, отметил тем самым юбилей - пятьдесят голов в рамках пяти главных чемпионатов Европы, так называемых «топ-5». Ранее Пашалич успел забить за такие клубы, как «Эйбар», «Челси», «Монако», «Милан», а также успел поиграть, напомним, в московском «Спартаке».

В составе хорватской сборной стал бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира в Катаре.