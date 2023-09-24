​«Эмполи» установил антирекорд Серии А, не набрав ни очка и не забив ни гола в первых пяти турах

Катастрофой обернулся для итальянского «Эмполи» новый сезон в Серии А - позади пять туров, а команда потерпела пять поражений, проиграв последовательно «Вероне», «Монце», «Ювентусу», «Роме» со счетом 0:7, и, наконец, миланскому «Интеру».

В результате после пяти туров на счету команды - ноль очков, но еще более шокирующим выглядит ноль в графе забитых мячей. Такого неудачного расклада, нули в графе очков и забитых мячей, не было ни разу ни с одной командой Серии А.

В следующем туре Серии А «Эмполи» примет дома «Салернитану», это случится уже в среду, двадцать седьмого сентября.