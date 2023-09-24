​«Наполи» выдал худший старт с 2015 года

Не самым удачным образом начал новый сезон итальянского чемпионата Серии А «Наполи», выступающий в качестве действующего чемпиона страны. В пятом туре чемпионата неаполитанцы не смогли переиграть «Болонью», игра закончилась нулевой ничьей - 0:0.

Как оказалось, «Наполи», набрав лишь восемь очков после пяти туров, выдал худший старт чемпионата с сезона 2015/2016. Тогда у клуба после пяти туров было лишь шесть очков. В результате действующий чемпион сейчас располагается на седьмой строчке, и может опуститься еще на одно место, если в проходящем прямо сейчас матче «Торино» с «Ромой» туринцы смогут одержать победу.