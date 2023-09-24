​Руди Гарсия: «Доволен игрой, несмотря на ничью»

В пятом туре итальянского чемпионата вновь потерял очки «Наполи» - выигравший турнир в прошлом сезоне клуб не сумел переиграть в гостевом сражении «Болонью», во втором тайме Виктор Осимхен не забил пенальти. Тем не менее, наставник клуба Руди Гарсия дал понять, что он доволен игрой своих футболистов.

- Результат - это нехорошо, но игра была хорошей. Наверное, мы не заслужили победу за транжирство - попали в штангу, не забили пенальти... Но мы успешно применили на практике те упражнения, которые опробовали в тренировках. Жаль лишь, что не взяли три очка, - цитирует слова Гарсии calcionapoli1926.it.