​«Интеллигентный игрок» - Лукман нахваливает де Кетеларе

В пятом туре итальянского чемпионата «Аталанта» обыграла «Кальяри», а первый гол забил нападающий Адемола Лукман. После игры он похвалил своего нового товарища по нападению - пришедшего из «Милана» бельгийского атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе.

- Он отличный игрок, очень интеллигентный. У нас с ним сложились прекрасные отношения, - цитирует слова Лукмана pianetamilan.it.

Напомним, что де Кетеларе был куплен «Миланом» за 32 миллиона евро, но провалил свой первый сезон и был сплавлен в аренду «Аталанте». Ранее, до «Милана», блистал в «Брюгге» - футболки которого, к слову, практически идентичны тем, в которых выступает «Аталанта». Но это, безусловно, просто совпадение.