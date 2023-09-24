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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интеллигентный игрок» - Лукман нахваливает де Кетеларе

24 Сентября 2023 • 21:45 Комментировать
Аталанта
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Кальяри
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В пятом туре итальянского чемпионата «Аталанта» обыграла «Кальяри», а первый гол забил нападающий Адемола Лукман. После игры он похвалил своего нового товарища по нападению - пришедшего из «Милана» бельгийского атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе.

- Он отличный игрок, очень интеллигентный. У нас с ним сложились прекрасные отношения, - цитирует слова Лукмана pianetamilan.it.

Напомним, что де Кетеларе был куплен «Миланом» за 32 миллиона евро, но провалил свой первый сезон и был сплавлен в аренду «Аталанте». Ранее, до «Милана», блистал в «Брюгге» - футболки которого, к слову, практически идентичны тем, в которых выступает «Аталанта».  Но это, безусловно, просто совпадение.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Адемола Лукман Шарль де Кетеларе
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