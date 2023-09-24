Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен и Кварацхелия промахивались, «Наполи» не смог дожать «Болонью»

24 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать
Болонья
0:0
Наполи
окончен

«Наполи» стартовал в новом сезоне с двух побед, но затем только теряет и теряет очки. Сегодня чемпионы Италии не смогли забить «Болонье» на выезде. При этом неаполитанцы доминировали на поле и постоянно искали счастья впереди, а соперник только дважды пробил по воротам.

Уже в дебюте Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия упустили по отличному моменту. На 71- минуте гости получили право на 11-метровый за игру рукой. Осимхен пробил и не попал в створ.

«Наполи» пока набрал только восемь очков, это седьмой результат, у соперника на два балла меньше.

Протокол игры  
Болонья0:0Наполи
Скорупски Лукаш  72'Пош Штефан 10' (Де Сильвестри Лоренцо ( 10') Бёкема СэмЛукуми Джон 65' (Калафьори Рикардо ( 65') Кристиансен ВикторЭбишер Мишель  30'Фройлер Ремо  81' 82' (Орсолини Риккардо ( 82') Ндой Дан  55' 65' (Салемакерс Алексис ( 65') Фергюсон ЛьюисКарлссон Йеспер III 82' (Эль Аззоузи Уссама ( 82') Зиркзее Джошуа
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоФаббиан ДжованниБонифаци КевинГасперини ТитоМоро НиколаВан Хойдонк СиднейРавалья Федерико
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоНатанОливера Матиас  6' 46' (Руй Мариу ( 46'  90') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав  49' 86' (Каюсте Йенс ( 86') Зелиньски ПётрРаспадори Джакомо 67' (Политано Маттео ( 67'  82') Осимхен Виктор 86' (Симеоне Джованни ( 86') Кварацхелия Хвича  53' 76' (Элмас Эльиф ( 76')
Запасные: Гаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме Диего
24 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
0
1
7.00 4.90 1.46
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Фиорентина Фиорентина
0
2
3.10 3.55 2.33
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Кальяри Кальяри
2
0
1.35 5.40 9.40
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Наполи Наполи
0
0
4.10 3.95 1.87
Видео
24.09.23 в 21:45
Торино Торино
Рома Рома
2.95 3.15 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
21:15 · Италия. Серия А
«Торино» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:00 · Италия. Серия А
Осимхен и Кварацхелия промахивались, «Наполи» не смог дожать «Болонью»
19:39 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» повесил серьёзный ценник на Кьезу
19:24 · Италия. Серия А
​Сакки: «Команда Пиоли ещё не стала коллективом»
18:30 · Италия. Серия А
«Болонья» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:05 · Италия. Серия А
«Удинезе» атаковал, а забивала только «Фиорентина»
18:04 · Италия. Серия А
«Аталанта» без Миранчука спокойно обыграла аутсайдера
16:46 · Италия. Серия А
​«Интер» начал чемпионат с пяти побед – раньше такое случалось только трижды
15:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
15:26 · Италия. Серия А
«Интер» продолжает идти без потерь после победы над «Эмполи» 1
13:01 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
12:19 · Италия. Серия А
«Интер» могут продать за 1,3 миллиарда евро
08:58 · Италия. Серия А
​Ресторан Лаутаро Мартинеса ограбили
03:08 · Италия. Серия А
«Милан» попробует подписать нападающего «ПСЖ» в январе слухи
00:24 · Италия. Серия А
​Брата полузащитника «Лацио» задержали на трибуне во время игры с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем