Осимхен и Кварацхелия промахивались, «Наполи» не смог дожать «Болонью»

«Наполи» стартовал в новом сезоне с двух побед, но затем только теряет и теряет очки. Сегодня чемпионы Италии не смогли забить «Болонье» на выезде. При этом неаполитанцы доминировали на поле и постоянно искали счастья впереди, а соперник только дважды пробил по воротам.

Уже в дебюте Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия упустили по отличному моменту. На 71- минуте гости получили право на 11-метровый за игру рукой. Осимхен пробил и не попал в створ.

«Наполи» пока набрал только восемь очков, это седьмой результат, у соперника на два балла меньше.