Осимхен и Кварацхелия промахивались, «Наполи» не смог дожать «Болонью»

«Наполи» стартовал в новом сезоне с двух побед, но затем только теряет и теряет очки. Сегодня чемпионы Италии не смогли забить «Болонье» на выезде. При этом неаполитанцы доминировали на поле и постоянно искали счастья впереди, а соперник только дважды пробил по воротам.
Уже в дебюте Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия упустили по отличному моменту. На 71- минуте гости получили право на 11-метровый за игру рукой. Осимхен пробил и не попал в створ.
«Наполи» пока набрал только восемь очков, это седьмой результат, у соперника на два балла меньше.
Протокол игры
Скорупски Лукаш• 72'Пош Штефан10' (Де Сильвестри Лоренцо (10') •Бёкема Сэм•Лукуми Джон65' (Калафьори Рикардо (65') •Кристиансен Виктор•Эбишер Мишель• 30'Фройлер Ремо 81'82' (Орсолини Риккардо (82') •Ндой Дан 55'65' (Салемакерс Алексис (65') •Фергюсон Льюис•Карлссон Йеспер III82' (Эль Аззоузи Уссама (82') •Зиркзее Джошуа
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Натан•Оливера Матиас 6'46' (Руй Мариу (46') • 90'Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав 49'86' (Каюсте Йенс (86') •Зелиньски Пётр•Распадори Джакомо67' (Политано Маттео (67') • 82'Осимхен Виктор86' (Симеоне Джованни (86') •Кварацхелия Хвича 53'76' (Элмас Эльиф (76')
24 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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