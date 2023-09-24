​Сакки: «Команда Пиоли ещё не стала коллективом»

Арриго Сакки, бывший наставник «Милана», не впечатлен игрой команды в матче с «Вероной». «Россонери» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Леау, но Сакки так и не увидел игры, которую он хотел бы увидеть в исполнении «Милана».

- Меня спрашивают, «ну, сейчас ведь ты должен быть доволен, победили»? И я отвечаю «нет, я не доволен», хотя выиграть у «Вероны» всегда непросто. Я так и не увидел командный «Милан», быть командой значит иметь одиннадцать игроков, активных и передвигающихся по полю и без мяча, осуществляющих прессинг, должна быть гармония, которой пока что нет, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.