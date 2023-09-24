«Удинезе» атаковал, а забивала только «Фиорентина»

«Удинезе» очень неплохо выглядел против «Фиорентины» в пятом туре чемпионата Италии, но первую победу сегодня не смог отпраздновать, несмотря на постоянную бомбардировку чужих ворот и под два десятка ударов. А вот у гостей единственные выстрелы в створ были голевыми. На 32-й минуте Лукас Мартинес забил важный гол. На 90-й минуте Джакомо Бонавентура издали удвоил счет.

2:0, «Фиорентина» настигла на четвертом месте «Ювентус». Соперник делит третье место с конца.