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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» атаковал, а забивала только «Фиорентина»

24 Сентября 2023 • 18:05 Комментировать
Удинезе
0:2
Фиорентина
окончен

«Удинезе» очень неплохо выглядел против «Фиорентины» в пятом туре чемпионата Италии, но первую победу сегодня не смог отпраздновать, несмотря на постоянную бомбардировку чужих ворот и под два десятка ударов. А вот у гостей единственные выстрелы в створ были голевыми. На 32-й минуте Лукас Мартинес забил важный гол. На 90-й минуте Джакомо Бонавентура издали удвоил счет.

2:0,  «Фиорентина» настигла на четвертом месте «Ювентус». Соперник делит третье место с конца.

Протокол игры  
Удинезе0:2Фиорентина
  32'Мартинес Лукас II (0:1)
  90'Бонавентура Джакомо (0:2)
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол ЯкаКристенсен ТомасЭбоселе ФестиСамарджич Лазар 83' (Пафунди Симоне ( 83') Уолас Соуза 75' (Перейра Роберто ( 75') Пайеро Мартин 63' (Ловрич Санди ( 63') Камара Ассан 75' (Земура Джордан ( 75') Товен Флорьян 63' (Саксесс Исаак ( 63') Лукка Лоренцо
Запасные: Камара ЭтьенСаррага ОйерГессанд АксельКина ДомингушМалуса ДжоэлТиквич АнтониоФеррейра ЖоауОкойе МадукаАке Марли
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон 6' (Кайоде Майкл ( 6') Мартинес Лукас IIРаньери Лука  39'Бираги КристианоЛопес Максим 75' (Мело Артур ( 75') Мандрагора Роландо 75' (Дункан Альфред ( 75') Куаме Кристиан 65' (Миленкович Никола ( 65') Бонавентура ДжакомоБрекало Йосип 65' (Бельтран Лукас ( 65') Нзола М'Бала
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерСоттиль РикардоИконе ЖонатанБарак АнтонинПаризи Фабьяно
24 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Фиорентина
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