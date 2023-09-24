«Удинезе» атаковал, а забивала только «Фиорентина»

«Удинезе» очень неплохо выглядел против «Фиорентины» в пятом туре чемпионата Италии, но первую победу сегодня не смог отпраздновать, несмотря на постоянную бомбардировку чужих ворот и под два десятка ударов. А вот у гостей единственные выстрелы в створ были голевыми. На 32-й минуте Лукас Мартинес забил важный гол. На 90-й минуте Джакомо Бонавентура издали удвоил счет.
2:0, «Фиорентина» настигла на четвертом месте «Ювентус». Соперник делит третье место с конца.
Протокол игры
|32'Мартинес Лукас II (0:1)
|90'Бонавентура Джакомо (0:2)
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кристенсен Томас•Эбоселе Фести•Самарджич Лазар83' (Пафунди Симоне (83') •Уолас Соуза75' (Перейра Роберто (75') •Пайеро Мартин63' (Ловрич Санди (63') •Камара Ассан75' (Земура Джордан (75') •Товен Флорьян63' (Саксесс Исаак (63') •Лукка Лоренцо
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон6' (Кайоде Майкл (6') •Мартинес Лукас II•Раньери Лука• 39'Бираги Кристиано•Лопес Максим75' (Мело Артур (75') •Мандрагора Роландо75' (Дункан Альфред (75') •Куаме Кристиан65' (Миленкович Никола (65') •Бонавентура Джакомо•Брекало Йосип65' (Бельтран Лукас (65') •Нзола М'Бала
24 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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