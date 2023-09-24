«Аталанта» без Миранчука спокойно обыграла аутсайдера

В пятом туре Серии А «Аталанта» играла против «Кальяри» и добилась победы. При равном количестве ударом хозяева были гораздо точнее и реализовали пару моментов. На 33-й минуте Адемола Лукман завершил комбинацию, а на 76-й - уже Марио Пашалич снял все вопросы о победителе. Алексей Миранчук сегодня остался на скамейке запасных. Его команда идет на шестом месте, «Кальяри» - 19-й.
Протокол игры
|(1:0) Лукман Адемола33'
|(2:0) Пашалич Марио76'
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат• 54'Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде80' (Адопо Ндари (80') •Руджери Маттео80' (Толой Рафаэл (80') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато60' (Муриэль Луис (60') •Копмейнерс Тëн•Де Кетеларе Шарль67' (Хольм Эмиль (67') •Лукман Адемола67' (Пашалич Марио (67')
Радунович Борис•Хацидиакос Пантелис64' (Ауджелло Томмазо (64') •Доссена Альберто•Оберт Адам•Нандес Найтан•Дейола Алессандро 32'46' (Дзаппа Габриэле (46') •Макумбу Антуан•Сулемана Ибрахим65' (Виола Николас (65') •Дентелло Пауло78' (Ористанио Гаэтано (78') •Лувумбо Зито• 42'Шомуродов Элдор78' (Петанья Андреа (78')
24 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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