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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» без Миранчука спокойно обыграла аутсайдера

24 Сентября 2023 • 18:04 Комментировать
Аталанта
2:0
Кальяри
окончен

В пятом туре Серии А «Аталанта» играла против «Кальяри» и добилась победы. При равном количестве ударом хозяева были гораздо точнее и реализовали пару моментов. На 33-й минуте Адемола Лукман завершил комбинацию, а на 76-й - уже Марио Пашалич снял все вопросы о победителе. Алексей Миранчук сегодня остался на скамейке запасных. Его команда идет на шестом месте, «Кальяри» - 19-й.

Протокол игры  
Аталанта2:0Кальяри
(1:0) Лукман Адемола33'  
(2:0) Пашалич Марио76'  
Муссо ХуанСкальвини ДжорджиоДжимсити Берат  54'Колашинац СеадДзаппакоста Давиде 80' (Адопо Ндари ( 80') Руджери Маттео 80' (Толой Рафаэл ( 80') Де Рон МартенЭдерсон Хонорато 60' (Муриэль Луис ( 60') Копмейнерс ТëнДе Кетеларе Шарль 67' (Хольм Эмиль ( 67') Лукман Адемола 67' (Пашалич Марио ( 67')
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирХатебур ХансПаломино ХосеКарнесекки МаркоРосси Франческо
Радунович БорисХацидиакос Пантелис 64' (Ауджелло Томмазо ( 64') Доссена АльбертоОберт АдамНандес НайтанДейола Алессандро  32' 46' (Дзаппа Габриэле ( 46') Макумбу АнтуанСулемана Ибрахим 65' (Виола Николас ( 65') Дентелло Пауло 78' (Ористанио Гаэтано ( 78') Лувумбо Зито  42'Шомуродов Элдор 78' (Петанья Андреа ( 78')
Запасные: Гольданига ЭдоардоАрести СимонеПрати МаттеоСкуффет Симоне
24 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Кальяри
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