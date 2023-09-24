«Аталанта» без Миранчука спокойно обыграла аутсайдера

В пятом туре Серии А «Аталанта» играла против «Кальяри» и добилась победы. При равном количестве ударом хозяева были гораздо точнее и реализовали пару моментов. На 33-й минуте Адемола Лукман завершил комбинацию, а на 76-й - уже Марио Пашалич снял все вопросы о победителе. Алексей Миранчук сегодня остался на скамейке запасных. Его команда идет на шестом месте, «Кальяри» - 19-й.