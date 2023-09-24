​«Интер» начал чемпионат с пяти побед – раньше такое случалось только трижды

В воскресенье «Интер» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Эмполи». Чтобы набрать три очка, команде Симоне Индзаги хватило одного гола. Его автором стал Федерико Димарко, которому удался шикарный удар с подбора.

«Интер» выиграл все пять матчей на старте сезона Серии А. Как сообщает Opta, ранее такое случалось только три раза – в сезонах 1966/1967 (тренером был Эленио Эррера), 2015/2016 (Роберто Манчини) и 2019/2020 (Антонио Конте).

Следующий матч Серии А «Интер» проведёт в среду, 27 сентября, - против «Сассуоло» на своё поле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.