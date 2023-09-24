«Интер» продолжает идти без потерь после победы над «Эмполи»

В пятом туре Серии А встретились последняя и первая команды соревнований, «Эмполи» и «Интер». Сегодня гости доминировали и победили со счётом 1:0, продлив серии обеих команд. Миланцы агрессивно начали оба тайма, и если в дебюте игры соперник с грехом пополам отбивался, то на 51-й минуте пропустил. После подачи углового мяч отскочил к линии штрафной, откуда Федерико Димарко в касание стрельнул в девятку.
У «нерадзурри» 15 ударов по воротам при трёх попытках у противника, победа пусть и скромная, но заслуженная. Фаворит лидирует с 15 очками, у соперника нет баллов.
Протокол игры
|51'Димарко Федерико (0:1)
Бериша Этрит•Эбюэхи Тайронн•Исмайли Ардиан51' (Валюкевич Себастьян (51') •Луперто Себастьяно•Пеццелла Джузеппе• 33'Марин Рэзван69' (Грасси Альберто (69') •Раноккья Филиппо69' (Фаццини Якопо (69') •Мале Юссеф• 62'Бальданци Томмазо•Камбьяги Николо79' (Канчельери Маттео (79') •Шпенди Стивен79' (Дестро Маттиа (79')
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Ачерби Франческо• 26'Бастони Алессандро 65'72' (Де Врей Стефан (72') •Дармиан Маттео•Фраттези Давиде71' (Барелла Николо (71') •Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико82' (Аугусто Карлос (82') •Тюрам Маркус82' (Санчес Алексис (82') •Мартинес Лаутаро72' (Арнаутович Марко (72')
24 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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