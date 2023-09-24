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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продолжает идти без потерь после победы над «Эмполи»

24 Сентября 2023 • 15:26 Комментировать
Эмполи
0:1
Интер Милан
окончен

В пятом туре Серии А встретились последняя и первая команды соревнований, «Эмполи» и «Интер». Сегодня гости доминировали и победили со счётом 1:0, продлив серии обеих команд.  Миланцы агрессивно начали оба тайма, и если в дебюте игры соперник с грехом пополам отбивался, то на 51-й минуте пропустил. После подачи углового мяч отскочил к линии штрафной, откуда Федерико Димарко в касание стрельнул в девятку.

У «нерадзурри» 15 ударов по воротам при трёх попытках у противника, победа пусть и скромная, но заслуженная. Фаворит лидирует с 15 очками, у соперника нет баллов.

Протокол игры  
Эмполи0:1Интер Милан
  51'Димарко Федерико (0:1)
Бериша ЭтритЭбюэхи ТайроннИсмайли Ардиан 51' (Валюкевич Себастьян ( 51') Луперто СебастьяноПеццелла Джузеппе  33'Марин Рэзван 69' (Грасси Альберто ( 69') Раноккья Филиппо 69' (Фаццини Якопо ( 69') Мале Юссеф  62'Бальданци ТоммазоКамбьяги Николо 79' (Канчельери Маттео ( 79') Шпенди Стивен 79' (Дестро Маттиа ( 79')
Запасные: Бастони СимонеБерешиньски БартошКоваленко ВикторКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеГуарино ГабриэльГьяси Эммануэль
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби Франческо  26'Бастони Алессандро  65' 72' (Де Врей Стефан ( 72') Дармиан МаттеоФраттези Давиде 71' (Барелла Николо ( 71') Чалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко Федерико 82' (Аугусто Карлос ( 82') Тюрам Маркус 82' (Санчес Алексис ( 82') Мартинес Лаутаро 72' (Арнаутович Марко ( 72')
Запасные: Аудеро ЭмильБиссек Янн-АурельАслани КристьянСтанкович АлександарДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенДюмфрис ДензелКлассен Дэви
24 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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