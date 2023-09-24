«Интер» продолжает идти без потерь после победы над «Эмполи»

В пятом туре Серии А встретились последняя и первая команды соревнований, «Эмполи» и «Интер». Сегодня гости доминировали и победили со счётом 1:0, продлив серии обеих команд. Миланцы агрессивно начали оба тайма, и если в дебюте игры соперник с грехом пополам отбивался, то на 51-й минуте пропустил. После подачи углового мяч отскочил к линии штрафной, откуда Федерико Димарко в касание стрельнул в девятку.

У «нерадзурри» 15 ударов по воротам при трёх попытках у противника, победа пусть и скромная, но заслуженная. Фаворит лидирует с 15 очками, у соперника нет баллов.