«Торино» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Рома
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Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Белланова Рауль•Лазаро Валентино•Тамез Адриен•Илич Иван•Сек Демба•Радоньич Неманья•Сапата Дуван
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Льоренте Диего•Н'Дика Эван•Кристенсен Расмус•Кристанте Бриан•Паредес Леандро•Спинаццола Леонардо•Дибала Пауло•Лукаку Ромелу•Эль-Шаарави Стефан
24 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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