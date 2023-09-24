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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

24 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Торино
0:0
Рома
1 3.30 X 3.00 2 2.50
2-й тайм

В рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Рому».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Торино - Рома

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Протокол игры  
Торино0:0Рома
Милинкович-Савич ВаняШуурс ПеррБуонджорно АлессандроРодригес РикардоБелланова РаульЛазаро ВалентиноТамез АдриенИлич ИванСек ДембаРадоньич НеманьяСапата Дуван
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Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаБелотти АндреаБове ЭдоардоПеллегрини ЛоренцоКарсдорп РикЧелик МехметПагано РиккардоАзмун СердарАуа УссемСвилар Миле
24 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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