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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

24 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Болонья
0:0
Наполи
1 3.75 X 3.70 2 2.00
1-й тайм

В рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Болонья0:0Наполи
Скорупски ЛукашПош Штефан 10' (Де Сильвестри Лоренцо ( 10') Бёкема СэмЛукуми ДжонКристиансен ВикторЭбишер Мишель  30'Фройлер РемоНдой ДанФергюсон ЛьюисКарлссон Йеспер IIIЗиркзее Джошуа
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоФаббиан ДжованниЭль Аззоузи УссамаОрсолини РиккардоБонифаци КевинГасперини ТитоСалемакерс АлексисМоро НиколаКалафьори РикардоВан Хойдонк СиднейРавалья Федерико
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоНатанОливера Матиас  6'Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрРаспадори ДжакомоОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Руй МариуГаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертКонтини НикитаПолитано МаттеоЛиндстрём ЙесперДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоЭлмас ЭльифСимеоне ДжованниКаюсте Йенс
24 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Болонья Наполи
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