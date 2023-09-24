«Болонья» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Болонья - Наполи
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Протокол игры
Скорупски Лукаш•Пош Штефан10' (Де Сильвестри Лоренцо (10') •Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Кристиансен Виктор•Эбишер Мишель• 30'Фройлер Ремо•Ндой Дан•Фергюсон Льюис•Карлссон Йеспер III•Зиркзее Джошуа
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Натан•Оливера Матиас• 6'Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Распадори Джакомо•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
24 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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