«Аталанта» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Кальяри».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Кальяри
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Протокол игры
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде•Руджери Маттео•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола
Радунович Борис•Хацидиакос Пантелис•Доссена Альберто•Оберт Адам•Дейола Алессандро•Нандес Найтан•Макумбу Антуан•Сулемана Ибрахим•Дентелло Пауло•Лувумбо Зито•Шомуродов Элдор
24 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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