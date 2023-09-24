«Эмполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эмполи - Интер Милан
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Протокол игры
Бериша Этрит•Эбюэхи Тайронн•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Пеццелла Джузеппе• 33'Марин Рэзван•Раноккья Филиппо•Мале Юссеф•Бальданци Томмазо•Камбьяги Николо•Шпенди Стивен
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Ачерби Франческо• 26'Бастони Алессандро•Дармиан Маттео•Фраттези Давиде•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
24 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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