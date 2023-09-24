«Интер» могут продать за 1,3 миллиарда евро

Как информируют журналисты Tuttosport, в ближайшем будущем у миланского «Интера» могут смениться владельцы. Компания Investcorp готова заплатить за итальянский клуб 1,3 миллиарда евро.

Этот фонд официально относится к Бахрейну, однако значительная часть капитала принадлежит инвесторам из Саудовской Аравии.

Весной следующего года «нерадзурри» должны погасить кредит в размере 400 миллионов евро. Владелец клуба Стивен Чжан стоит перед выбором между продажей команды и рефенансированием.

«Интер» лидирует в таблице Серии А после четырех сыгранных матчей.