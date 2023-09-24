​Ресторан Лаутаро Мартинеса ограбили

Неприятности в частной жизни Лаутаро Мартинеса - воры навестили его ресторан Il Coraje в престижном квартале Милана, называющемся «Брера», Это случилось в ночь с субботы на воскресенье неделю тому назад - интересно, что обычно в воскресенье ресторан, как ни странно, закрыт, равно как и в понедельник.

По этой причине незадачливых грабителей (а по записи камер стало понятно, что их было четверо) ждал очень скромный улов - лишь тысяча евро в кассе. Сейчас полиция расследует произошедшее.

Стоит заметить, что ресторанный бизнес популярен среди аргентинских игроков «Интера» - у бывшего капитана клуба Хавьера Дзанетти также есть ресторан в Милане, открытый еще в начале столетия, в 2003 году.