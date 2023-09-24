Форвард «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике может перебраться в «Милан».

Гранд Лиги 1 намеревался продать француза ещё минувшим летом, но никто из претендентов так и не смог удовлетворить запросы парижан. Среди желающих подписать Экитике фигурировал и «Милан», который, по сведениям Fichajes, вернётся в гонку за 21-летним игроком после открытия зимнего трансферного окна. Интерес к нападающему, не проходящему в основной состав «ПСЖ», также приписывается многочисленным представителям Английской премьер-лиги.

Стоимость Уго Экитике оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года.