​Брата полузащитника «Лацио» задержали на трибуне во время игры с «Атлетико»

Матч «Лацио» с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов завершился памятным образом, голом голкипера «Лацио» в ворота мадридцев на последней добавленной минуте. А для датского полузащитника римлян Густава Исаксена первый матч в Лиге чемпионов запомнился и по другой причине.

Его брат и несколько друзей прилетели в Рим из Дании, дабы понаблюдать за игрой Густава. Во время игры на трибуне, на которой они находились, возникали стычки между поклонниками «Атлетико» и «Лацио».

В итоге туда нагрянула полиция, которая не стала особо разбираться, кто зачинщик, и «упаковала» всех сразу - в том числе и шокированных датчан. Теперь им грозят не только два месяца тюрьмы, но и пятилетний запрет на посещение стадионов в Италии.