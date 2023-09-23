«Лацио» проводит свой худший старт в Серии А за последние 22 года

«Лацио» снова допустил осечку в матче чемпионата Италии.

Коллектив Маурицио Сарри не сумел обыграть в родных стенах «Монцу» – встреча завершилась со счётом 1:1. В активе римлян всего одна победа и четыре набранных очка после пяти туров. По данным Opta, это худший показатель «Лацио» на старте с сезона-2001/02, когда команда набрала те же четыре очка в пяти матчах.

На текущий момент «орлы» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице Серии А. В следующем туре столичные примут на своём поле «Торино». Встреча состоится 27 сентября.

В прошлой кампании «Лацио» финишировал на второй позиции, набрав 74 очка.