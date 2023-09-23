Сарри – о критике Иммобиле: «Холанна тоже критиковали, но он забил 50 голов за сезон»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил недоброжелателям Чиро Иммобиле.

Нападающий римлян не мог отличиться на протяжении четырёх матчей кряду. В сегодняшней встрече с «Монцей» (1:1) капитан «орлов» реализовал пенальти.

«Иммобиле, как и все результативные форварды, шокирует людей, когда не забивает на протяжении нескольких матчей кряду. Но подобное происходит со всеми. В прошлом сезоне я слышал критику в адрес Эрлинга Холанна, когда тот не смог забить в четырёх матчах подряд, но по итогам сезона у него было 50 голов», – цитирует Football Italia Сарри.

В активе Чиро Иммобиле два забитых мяча в текущем розыгрыше Серии А.