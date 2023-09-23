«Лацио» c «Монцей» снова не победили

«Лацио» удивляет игрой и результатами на старте сезона. В пятом туре «орлы» встречались с «Монцей», которая также победила лишь в одном матче. И римская команда уступила сопернику во всем, а по количеству ударов вовсе в три раза. Правда, начало было оптимистичным, Чиро Иммобиле на 12-й минуте с пенальти развел голкипера и мяч по углам. Под конец тайма Роберто Гальярдини восстановил паритет на табло. На 12-й минуте, но уже второго тайма Иммобиле мог оформить дубль, но ему помешала штанга.

Ничья 1:1, у «Монцы» пять очков и 12-е место, у соперника - четыре балла.