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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» c «Монцей» снова не победили

23 Сентября 2023 • 23:41 Комментировать
Лацио
1:1
Монца
окончен

«Лацио» удивляет игрой и результатами на старте сезона. В пятом туре «орлы» встречались с «Монцей», которая также победила лишь в одном матче. И римская команда уступила сопернику во всем, а по количеству ударов вовсе в три раза. Правда, начало было оптимистичным, Чиро Иммобиле на 12-й минуте с пенальти развел голкипера и мяч по углам. Под конец тайма Роберто Гальярдини восстановил паритет на табло. На 12-й минуте, но уже второго тайма Иммобиле мог оформить дубль, но ему помешала штанга.

Ничья 1:1, у «Монцы» пять очков и 12-е место, у соперника - четыре балла.

Протокол игры  
Лацио1:1Монца
(1:0) Иммобиле Чиро12'  
  36'Гальярдини Роберто (1:1)
Проведель ИванМарушич АдамПатрикРоманьоли АлессиоХюсай Эльсейд 56' (Пеллегрини Лука ( 56') Гендузи Маттео 55' (Андерсон Фелипе ( 55') Катальди Данило 77' (Педро Родригес ( 77') Альберто ЛуисИсаксен Густав 55' (Весино Матиас ( 55') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 77' (Ровелла Николо ( 77'  88')
Запасные: Мандас ХристосБашич ТомаКамада ДаитиКастельянос ВалентинХила МариоСепе ЛуиджиКазале НиколоЛаццари Мануэль
Ди Грегорио МикелеИццо Армандо  38' 69' (Д'Амброзио Данило ( 69') Мари ПаблоКарбони АндреаЧиурриа Патрик 78' (Биринделли Самуэле ( 78') Кирьякопулос ГеоргиосПессина МаттеоГальярдини РобертоКолпани Андреа 84' (Марич Мирко ( 84') Мота Дани  41' 69' (Виньято Самуэле ( 69') Коломбо Лоренцо 84' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 84')
Запасные: Читтадини ДжорджоКарбони ВалентинСоррентино АлессандроКарбони ФранкоБондо ВарренПерейра Педру IIМачин ХосеЛаманна ЭугениоГори СтефаноДонати Джулио
23 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Монца
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