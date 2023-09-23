«Лацио» c «Монцей» снова не победили

«Лацио» удивляет игрой и результатами на старте сезона. В пятом туре «орлы» встречались с «Монцей», которая также победила лишь в одном матче. И римская команда уступила сопернику во всем, а по количеству ударов вовсе в три раза. Правда, начало было оптимистичным, Чиро Иммобиле на 12-й минуте с пенальти развел голкипера и мяч по углам. Под конец тайма Роберто Гальярдини восстановил паритет на табло. На 12-й минуте, но уже второго тайма Иммобиле мог оформить дубль, но ему помешала штанга.
Ничья 1:1, у «Монцы» пять очков и 12-е место, у соперника - четыре балла.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро12'
|36'Гальярдини Роберто (1:1)
Проведель Иван•Марушич Адам•Патрик•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд56' (Пеллегрини Лука (56') •Гендузи Маттео55' (Андерсон Фелипе (55') •Катальди Данило77' (Педро Родригес (77') •Альберто Луис•Исаксен Густав55' (Весино Матиас (55') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа77' (Ровелла Николо (77') 88'
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо 38'69' (Д'Амброзио Данило (69') •Мари Пабло•Карбони Андреа•Чиурриа Патрик78' (Биринделли Самуэле (78') •Кирьякопулос Георгиос•Пессина Маттео•Гальярдини Роберто•Колпани Андреа84' (Марич Мирко (84') •Мота Дани 41'69' (Виньято Самуэле (69') •Коломбо Лоренцо84' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (84')
23 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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