​Инсинье прогневал тифози «Наполи», назвав Месси «лучшим в истории футбола»

Бывший футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье выступает в МЛС, и он тоже впечатлен игрой Лионеля Месси. Настолько, что назвал Месси «лучшим в истории футбола». Чем навлек на себя гнев поклонников «Наполи», которые совершенно уверены в том, что Диего Марадона как был, так и останется лучшим в истории футбола - с их точки зрения, конечно же. Они набросились на Инсинье, которому пришлось сдавать назад:

- Марадона - он в сердце и под кожей любого неаполитанца. Я не хотел никого сравнивать. Моей божественной десяткой навсегда останется Марадона, - цитирует слова Инсинье итальянское новостное агентство ITASportPress.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год.