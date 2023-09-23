Данило: «Ювентус» допустил оплошность, но извлечёт урок»

Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение команды от «Сассуоло» (2:4).

Туринский коллектив мог возглавить турнирную таблицу в случае победы над «нероверди», но не сумел добиться даже ничьей, впервые в сезоне проиграв.

«Это должно стать для нас уроком. Впереди долгий сезон, и мы знаем, что не было очень хороши раньше и не очень плохи сейчас. Нужно продолжать совершенствоваться.

Мы допустили оплошность в плане настроя, но у нас молодая команда. Необходимо помогать молодым игрокам в их становлении. Мы остаёмся командой. Каждый может допускать ошибки, всегда важно сохранять единство. Только так можно преуспеть», – сказал в интервью DAZN Данило.