Аллегри объяснил поражение «Ювентуса» от «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри порассуждал о причинах неудачи своей команды в матче с «Сассуоло».

Встреча пятого тура Серии А завершилась победой «нероверди» со счётом 4:2. Для туринского коллектива это первое поражение в сезоне.

«Мы должны извлечь урок из сегодняшней игры. Иногда мы теряли голову, и в некоторых довольно простых ситуациях нам не удавалось извлекать для себя пользу. Команда растерялась после пропущенного гола, за что пришлось поплатиться. Было ощущение, что игроки паникуют каждый раз, когда мяч оказывается в штрафной площади – в матче с «Лацио» таких проблем не возникало. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующей встрече», – заявил в интервью DAZN Аллегри.