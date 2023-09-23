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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри объяснил поражение «Ювентуса» от «Сассуоло»

23 Сентября 2023 • 21:42 Комментировать (1)
Сассуоло
4:2
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри порассуждал о причинах неудачи своей команды в матче с «Сассуоло».

Встреча пятого тура Серии А завершилась победой «нероверди» со счётом 4:2. Для туринского коллектива это первое поражение в сезоне.

«Мы должны извлечь урок из сегодняшней игры. Иногда мы теряли голову, и в некоторых довольно простых ситуациях нам не удавалось извлекать для себя пользу. Команда растерялась после пропущенного гола, за что пришлось поплатиться. Было ощущение, что игроки паникуют каждый раз, когда мяч оказывается в штрафной площади – в матче с «Лацио» таких проблем не возникало. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующей встрече», – заявил в интервью DAZN Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Сассуоло
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
23 Сентября 2023 в 21:58
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